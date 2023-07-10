Скорая помощь застряла на залитой дождем дороге в Нижнем Новгороде. Фото: тг-канал "Мой Нижний Новгород"

Машина скорой помощи застряла на дороге в Нижнем Новгороде во время потопа, который случился из-за сильного ливня. Видео с неотложкой посреди «реки», снятое очевидцами, опубликовал телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».

Эта ситуация произошла вечером 9 июля в центре Сормовского района на улице Коминтерна, в районе Баррикад. На кадрах видно, что медицинский фургон заглох прямо посреди «моря», в которое превратилась дорога. Вода достигла уровня колесных арок. Машину пытаются вытолкать двое мужчин, но безрезультатно.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов призвал водителей внимательнее относиться к скорым на дорогах.

- Пропускайте машины экстренных служб. В непогоду работа не останавливается. А добраться на вызов становится тяжелее. Спасибо за помощь и понимание, - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, сильный дождь в Нижнем Новгороде начался вечером в субботу и продолжается уже вторые сутки. Только за первый день в городе выпала половина месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, дождь продлится сегодня целый день.