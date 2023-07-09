Движение трамваев изменено в Нижнем Новгороде.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Движение трамваев по нескольким маршрутам изменилось в Нижнем Новгороде из-за ливня. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации».
Временно прекращено движение трамваев по маршрутам 6 и 11. Маршрут 2 прекратил следование по внутреннему кольцу на Чёрном пруду.
Трамвай 18 сейчас ходит только от остановки «Лапшиха» до площади Лядова, а маршрут 27 – от Московского вокзала до площади Лядова.
– Привлечены городские службы для оперативной откачки воды с целью скорейшего восстановления движения трамваев, – отмечают представители «Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации».
Напомним, днем 9 июля ливень в Нижнем Новгороде стал причиной многокилометровых пробок, а вечером – затопления дорог города.
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