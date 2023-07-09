Половина месячной нормы осадков уже выпала в Нижнем Новгороде

Ливень стал причиной подтопления городских дорог. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Нижнем Новгороде за последние 6 часов. Ливень стал причиной подтопления городских дорог. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

– Сейчас вся имеющаяся техника работает на самых проблемных участках. Дорожные рабочие в непрерывном режиме расчищают дождеприемные колодцы, которые забиваются листвой и грунтом, – пишет мэр города.

Быстро вода уходит в местах, где был сделан ремонт ливневок, – это улицы Ковалихинская, Алексеевская, Черный пруд. А на Московском шоссе, площади Комсомольской и улице Бекетова работы проводятся.

По словам Юрия Шалабаева, главы районов и руководители дорожных служб контролируют ситуацию и объезжают территории.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ситуация не изменится.

– До конца суток 9 июля с сохранением ночью и днем 10 июля по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, – отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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