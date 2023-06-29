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Общество29 июня 2023 9:15

Нашли стафилококки: Озвучены результаты расследования в детском лагере «Лазурный», где отравились дети

Нижегородский лагерь «Лазурный» возобновляет смену после массового отравления детей
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
Эпидемиологическое расследование завершено.

Эпидемиологическое расследование завершено.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Детский оздоровительный лагерь «Лазурный», расположенный в Выксунском районе Нижегородской области, возобновляет работу с 1 июля. Нижегородское управление Роспотребнадзора завершило эпидемиологическое расследование после массового отравления детей. Как оказалось, причиной заболеваемости стала пищевая токсикоинфекция, вызванная золотистым стафилококком.

– В настоящее время результаты исследований проб воды, продуктов и смывов с объектов внешней среды соответствуют нормам. В лагере проведена заключительная дезинфекция, – сообщили в ведомстве. – Результаты контрольного отбора смывов с объектов окружающей среды соответствуют нормам.

Напомним, что в разгар смены из детского лагеря «Лазурный» поступил сигнал об отравлении детей. Тогда трое подростков обратились за медицинской помощью. Симптомы пострадавших не сообщались.

На место происшествия незамедлительно выезжали специалисты. Они тщательно осматривали все корпуса лагеря, отбирали пробы воды и пищевых продуктов. Также проводилось обследование детей и сотрудников, чтобы выявить заражённых и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

– По результатам расследования возбуждены дела об административных правонарушениях, – сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. – С 1 июля в лагере начнется новая смена.

Ранее было завершено эпидемиологическое расследование в детском лагере «Золотой колос», где умер 13-летний подросток. Подробности в нашем материале.

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