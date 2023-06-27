Выявлены стрептококки: Озвучены результаты расследования в детском лагере «Золотой колос», где умер 13-летний подросток

Нижегородский лагерь «Золотой колосс», где умер 13-летний подросток, возобновляет работу с 28 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородское управление Роспотребнадзора завершило эпидемиологическое расследование в детском лагере «Золотой колос». Как показало исследование, причиной заболеваемости стала стрептококковая инфекция.

Напомним, в разгар смены в детском лагере «Золотой колос» в 10 километрах от Арзамаса у 13-летнего подростка ухудшилось самочувствие. Сначала у него внезапно поднялась температура, потом появилась рвота. Через несколько дней мальчик умер. Согласно заявлению регионального Роспотребнадзора, в «Золотом колосе» зафиксирован случай стрептококковой инфекции, которая провоцирует различные поражения – от кожных инфекций и заболеваний горла до сепсиса и токсического шока.

- Специалисты службы незамедлительно выехали на место, начали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, выявили контактных лиц с целью предотвращения распространения инфекции и локализовали инфекционный очаг, - заявили теперь в региональном управлении Роспотребнадзора. - Причиной заболеваемости стала стрептококковая инфекция. В настоящее время результаты исследований проб воды, продуктов и смывов с объектов внешней среды соответствуют нормам.

По данным ведомства, в лагере была проведена заключительная дезинфекция. Сейчас результаты отбора смывов соответствуют нормам. С 28 июня там начнется новая смена.