СК возбудил уголовное дело после гибели подростка в нижегородском лагере

В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут оценку качеству оказания медицинской помощи ребенку Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело возбуждено по факту смерти 13-летнего мальчика, который отдыхал в детском лагере «Золотой колос», расположенном на территории Арзамасского района Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, трагический случай произошел в июне 2023 года. Ввиду недомогания, ребенка определили в инфекционную больницу Нижнего Новгорода, где он впоследствии скончался. В произошедшем усматриваются признаки преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут оценку качеству оказания медицинской помощи ребенку, а также своевременность его транспортировки в медицинское учреждение областного центра. В настоящее время следователями СК проводится комплекс мероприятий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в пресс-службе ведомства.

Корреспонденту «КП-Нижний Новгород» удалось выяснить некоторые подробности этой трагедии. Источник в лагере сообщил, что в разгаре смены у ребенка ухудшилось состояние — поднялась температура, начало тошнить. Следом недомогание почувствовали и другие дети. Через несколько дней мальчик умер.

– Не могу сказать, что много человек тяжело заболело, известно только о погибшем мальчике, но есть и те, у кого просто повысилась температура, - сказал собеседник «Комсомолки».

Тем временем в региональном Роспотребнадзоре сделали заявление — в лагере «Золотой колос» обнаружили стрептококк. Правда, пока неясно, связано ли это с произошедшим.

Также стало известно об отравлении детей в лагере «Лазурный», расположенном в Выксунском районе. В настоящее время выясняются обстоятельства, при которых произошло отравление, прокуратура проводит проверку.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, в этих двух лагерях зафиксированы признаки разных заболеваний.

Сейчас на местах работают наши медики. Дал поручение оперативно принять необходимые меры эпидемиологической безопасности во всех летних оздоровительных детских учреждениях, - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Внезапно поднялась температура»:

13-летний мальчик умер, заболев в детском лагере в Нижегородской области (подробности)