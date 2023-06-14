Горький fest-2023 в Нижнем Новгороде: программа фестиваля, приглашенные гости и награды

На открытии фестиваля покажут фильм «Кентавр» Кирилла Кемница. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

VII ежегодный фестиваль нового российского кино «Горький fest» будет проходить в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля. Церемония открытия вновь состоится в стенах театра драмы имени Горького. По заверениям организаторов, ремонтные работы перед зданием к тому моменту будут завершены и церемония открытия пройдет в привычном формате. На красной ковровой дорожке кинофестиваля появятся актеры Константин Хабенский и Андрей Мерзликин. Ожидается визит режиссера Никиты Михалкова, который из года в год поддерживает «Горький fest».

В этом году фестиваль приурочен к 100-летию великого советского и российского кинорежиссера Леонида Гайдая и, конечно, особое внимание в этот раз будет уделено комедии, как жанру кино. Ретроспективу кинокартин Гайдая покажут в рамках внеконкурсной программы, которая охватит более 40 площадок в столице Приволжья и за ее пределами. Также предполагается проведение круглых столов о проблемах и перспективах комедии, как жанра кино, встреч с нижегородскими кинематографистами и зрителями. Запланированы программы «Не Гайдаем единым» и «Глас народа», которые призваны дать зрителю представление о том, как развивается комедийное кино сегодня, и какие фильмы, снятые в последние несколько лет, стали настоящими хитами. Также состоится премьера второй части фильма о жизни вокалиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, ожидается показ нескольких серий сериала «На дне», а на открытии фестиваля нижегородцам и гостям города презентуют фильм «Кентавр» Кирилла Кемница.

В рамках конкурсной программы нижегородцам и гостям города покажут 16 фильмов, которые были отобраны из 615 поступивших заявок. Традиционно в список попали игровые и неигровые фильмы, короткометражные и полнометражные киноработы. Оценивать их будет строгое жюри, в состав которого в этом году вошли кинокритик Лариса Малюкова, режиссер Евгений Сангаджиев, оператор Юрий Коробейников, сценарист Екатерина Мавроматис, продюсер Елена Гликман.

В части нововведений этот фестиваль не стал исключением - в этом году впервые будет вручена награда «За лучший актерский ансамбль». Награду «За вклад в развитие современного кинематографа» получит режиссер фильма «Прогулка» Алексей Учитель.

Конкурсная программа фестиваля «Горький fest» 2023:

Короткометражные фильмы:

-«Наташина мечта», режиссер Дарья Гароника (21 мин.);

- Бабки», реж. Любава Яровая (8 мин.);

«Утка», реж. Антон Грачёв (18 мин.);

«Мать», реж. Павел Тимофеев (16 мин.);

«5 минут на любовь», реж. Юлия Трофимова (15 мин.);

«Без башни», реж. Алексей Кокорин (25 мин.);

«Вести из Непала», реж. Михаил Балабин (24 мин.);

«Кукушка», реж. Евгений Николаев (21 мин.);

«7:59», реж. Никита Белорусов (29 мин.).

Полнометражные фильмы:

«Все время на свете», реж. Наталья Кончаловская (60 мин.);

«Наследие», Роман Михайлов (1 ч. 8 мин.);

«Легенда о самбо», реж. Андрей Богатырёв (1 ч. 44 мин.);

«Роковая клятва», реж. Анастасия Кувшинова (1 ч. 1 мин.);

«Жизнь по вызову», реж. Родион Чепель (50 мин.);

«Опытным путём», реж. Владимир Головнёв (1 ч. 23 мин.);

«Путешествие Льюис Кэрролл сквозь время, и что он там нашел», реж. Татьяна Соболева (1 ч .4 мин.).