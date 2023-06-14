В конкурсную программу фестиваля «Горький Fest» включены 16 фильмов

16 фильмов покажут в рамках конкурсной программы кинофестиваля «Горький Fest» в Нижнем Новгороде. Как сообщают организаторы, седьмой ежегодный фестиваль российского кино будет проходить с 7 по 13 июля.

Откроется фестиваль фильмом «Кентавр», который покажут вне конкурсной программы. В конкурсную программу войдут 16 фильмов, среди которых игровые и не игровые кинокартины, короткометражки и полный метр. Самым большим по продолжительности фильмом, включенным в программу станет «Легенда о самбо» режиссера Андрея Богатырева — 1 час 44 минуты. В целом организаторы старались подбирать максимально разнообразные фильмы, однако продолжительность большинства из них не превышает 80 минут.

Также в конкурсную программу вошел фильм «Путешествие Льюис Кэрролл сквозь время, и что он там нашел», частично снятый в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в 2023 году фестиваль «Горький Fest» посвящен 100-летию культового режиссера Леонида Гайдая.