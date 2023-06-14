Фестиваль «Горький Fest» охватит более 40 площадок в Нижегородской области

Фестиваль пройдет с 7 по 13 июля. Фото: gorkyfest.ru

Более 40 площадок будет задействовано для проведения фестиваля «Горький Fest» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили организаторы мероприятия во время пресс-конференции 14 июня.

Известно, что ключевыми локациями фестиваля вновь станут драмтеатр, Нижневолжская набережная и стадион «Нижний Новгород». Кроме того, ведутся переговоры о проведении встреч и показов на площадке ТЦ «Шоколад» и в стенах «Маяка».

А еще для проведения внеконкурсной программы будет задействовано порядка 40 различных площадок, причем 31 из них находится зап пределами областного центра. В основном это кинотеатры в различных районах области.

В рамках внеконкурсной программы планируется к показу премьера второй части фильма о фронтмэне группы «Король и Шут» Михаиле Горшеневе. Также обсуждается показ нескольких серий сериала «На дне», который тесно связан с нашим регионом.