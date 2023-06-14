Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 11:30

Хабенский и Мерзликин посетят фестиваль «Горький Fest» в Нижнем Новгороде

Организаторы фестиваля также ожидают визит Никиты Михалкова
Мария СОРОКИНА
Полный список гостей фестиваля держится в секрете.

Полный список гостей фестиваля держится в секрете.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

VII фестиваль современного российского кино «Горький Fest» будет проходить в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля. Как сообщают организаторы, традиционно на красной дорожке фестиваля можно будет увидеть звезд отечественного кино.

Всех секретов организаторы в этом году не раскрывают, но уже известно, что в этом году «Горький Fest» посетят актеры Андрей Мерзликин и Константин Хабенский. По словам президента фестиваля народного артиста РФ Михаила Пореченкова, оба этих артиста уже не первый год поддерживают фестиваль.

Кроме того, предполагается, что в этом году мероприятие посетит режиссер Никита Михалков. Как отметил Михаил Пореченков, Михалков регулярно посещает фестиваль либо очно, либо в виртуальном формате, и в этом году его появления также ждут.

Награду «За вклад в развитие современного российского кинематографа» в этом году получит режиссер Алексей Учитель, который снял фильм «Прогулка» с Ириной Пеговой в главной роли.