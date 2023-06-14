Хабенский и Мерзликин посетят фестиваль «Горький Fest» в Нижнем Новгороде

Полный список гостей фестиваля держится в секрете. Фото: Борис КУДРЯВОВ

VII фестиваль современного российского кино «Горький Fest» будет проходить в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля. Как сообщают организаторы, традиционно на красной дорожке фестиваля можно будет увидеть звезд отечественного кино.

Всех секретов организаторы в этом году не раскрывают, но уже известно, что в этом году «Горький Fest» посетят актеры Андрей Мерзликин и Константин Хабенский. По словам президента фестиваля народного артиста РФ Михаила Пореченкова, оба этих артиста уже не первый год поддерживают фестиваль.

Кроме того, предполагается, что в этом году мероприятие посетит режиссер Никита Михалков. Как отметил Михаил Пореченков, Михалков регулярно посещает фестиваль либо очно, либо в виртуальном формате, и в этом году его появления также ждут.

Награду «За вклад в развитие современного российского кинематографа» в этом году получит режиссер Алексей Учитель, который снял фильм «Прогулка» с Ириной Пеговой в главной роли.