Седьмой фестиваль «Горький Fest» будет приурочен к юбилею Леонида Гайдая

Фестиваль будет проходить с 7 по 13 июля. Фото: Мария СОРОКИНА

Седьмой ежегодный фестиваль «Горький Fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции 14 июня. Как сообщил президент фестиваля народный артист РФ Михаил Пореченков, в этом году фестиваль будет приурочен к 100-летию великого режиссера Леонида Гайдая. Зрителям покажут ретроспективу его картин.

Это серьезный большой режиссер которого волновали проблемы внутри общества. Мне кажется, то направление, которое Гайдай задавал, внутрь себя — это и есть то направление, по которому должен двигаться наш кинематограф. Мы с большой любовью будем показывать ретроспективу и отмечать юбилей великого мастера — подчеркнул он.

Генеральный продюсер Оксана Михеева добавила, что в рамках внеконкурсной программы будет затронута тема комедии в целом.

- У нас будет программа «Не Гайдаем единым», где мы собрали лучшие, на наш взгляд, комедии современного кинематографа, - сказала Михеева.

Помимо этого в рамках фестиваля планируется проведение программы «Глас народа» в рамках которой будут показаны полюбившиеся зрителю кинокартины, хиты прошлых лет.

Кроме того, в рамках образовательной программы планируется обсуждение проблем и перспектив комедии, а также встреча с режиссерами, которые снимают в Нижнем Новгороде.