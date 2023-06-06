«Стало плохо, увезли в реанимацию»: Знакомые рассказали, как жители Богородска отравились сидром

Пострадавшие находятся в реанимации. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Утро 6 июня началось для богородчан с плохих новостей. Первые случаи гибели нижегородцев от употребления «Мистер Сидра» произошли именно в городе гончаров. Многие и понятия не имели, что суррогатный алкоголь, обнаруженный на одном из складов в областном центре, уже оказался на прилавках. Смертельный напиток продавался в местной сети разливаек. Один из магазинчиков находился прямо рядом с районной больницей. Информацию о том, что сидр-убийца продавался в сетевых магазинах, подтвердили и в региональном следственном комитете.

- Да он уже, наверное, по всему городу! Моя знакомая, 32-летняя женщина, вчера пила такой сидр. После этого ей стало плохо и ее увезли в реанимацию. Состояние стабильно тяжелое. У всех отравившихся примерно одни и те же симптомы — сильная головная боль, тошнота, затрудненное дыхание, темные круги под глазами, - рассказала местная жительница Юлия.

Знакомая Юлии отравилась содержащимся в напитке метанолом и сейчас находится в отделении реанимации Богородской ЦРБ, еще трое пострадавших были доставлены в больницу №33 Нижнего Новгорода, за их жизни продолжают бороться врачи. Всего от употребления напитка пострадали шесть человек, двоих спасти не удалось.

Тем временем, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Полицейские в срочном порядке начали проверять местные магазины и изымать опасную продукцию.

- Полицейские проверяют места продажи и хранения напитков, таких как «Мохито Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Сакура Мистер Сидр» «Пиноколада Мистер Сидр» «Гранат-малина Мистер Сидр», проводят мероприятия по изъятию данной продукции, - объяснили в региональном Главке.

Естественно, полиция нагрянула и в ту самую сеть, на которую указали горожане.

- Вчера магазин, где я беру часто пиво, был закрыт. Полиция была внутри и снаружи. Меня, естественно, не пустили. Может быть, просто проверяли, как и остальные точки? - рассказал местный житель Александр.

Тем временем, жителей региона просят воздержаться от покупки сидра и алкогольных коктейлей, а в случае их употребления — крайне внимательно следить за своим состоянием.

- Если после употребления алкогольных напитков вы испытываете тошноту, рвоту, сильные головные боли, боли в животе и икроножных мышцах, судороги, видите мерцание или бегут мушки перед глазами, двоение в глазах или наступила слепота – немедленно вызывайте скорую помощь, - призвал нижегородцев глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

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