Захар Прилепин получил незначительные переломы после покушения в Нижегородской области

Известный писатель выжил после ЧП

Жизни Захара Прилепина, на которого 6 мая было совершено покушение в Нижегородской области, ничто не угрожает. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

- У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь, - написал Никитин в своем телеграм-канале.

ЧП произошло около 10.40 в деревне Пионерское Борского района примерно в 50 километрах от Нижнего Новгорода. По информации пресс-службы СК России, на этом автомобиле Захар Прилепин передвигался со своей семьей. Во время инцидента погиб водитель, сам писатель был ранен и эвакуирован в больницу вертолетом. По предварительным данным нижегородского ГУ МВД, больше никто не пострадал.

Сейчас на месте работают следователи, возбуждено уголовное дело.

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