Крупный склад загорелся в промзоне Дзержинска 19 апреля

Склад автохимии загорелся в Дзержинске 19 апреля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар произошел в промзоне Дзержинска днем 19 апреля. Прямо сейчас там горит большой склад продукции на Автозаводском шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о возгорании на Автозаводском шоссе, 99А поступило в 12:47. По прибытию первых подразделений наблюдается горение склада, по предварительной информации, на площади 4000 квадратных метров. В тушении пожара задействовано 78 человек и 27 единиц техники, - рассказали в ведомстве. Пока информации о пострадавших нет.

Сейчас из зоны пожара поднимаются клубы густого сизого дыма, который видно на десятки километров, в том числе в Нижнем Новгороде.

Дым от пожара видно из Нижнего Новгорода. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

По имеющейся информации, пожар произошел на химическом предприятии "Астат", которое занимается производством различных видов смол, растворителей, охлаждающей жидкости и бытовой химии.

14.00 - Специалисты Роспотребнадзора выехали на место ЧП и сделали отбор проб воздуха в зоне пожара. Ситуация находится на контроле ведомства.

14.21 – Пожар тушат более 80 человек, приведены в готовность пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России. На месте работает лаборатория по замерам предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

- Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, внутри находятся ёмкости с легковоспламеняющейся жидкостью, пожарные работают с соблюдением правил охраны труда, - сообщают в МЧС.

14.32 - По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сейчас в зоне ЧП разворачивается мобильный пункт управления.

- На место направил своего заместителя Петра Банникова, а также главу города Ивана Носкова. Держу ситуацию на контроле, - сообщил он в своем телеграм-канале.

14.43 - По поручению руководителя Государственной инспекции труда выясняются обстоятельства и информация о возможных пострадавших при пожаре в Дзержинске на предприятии по производству пластмасс и синтетических смол.

- Пока информации о пострадавших не поступало, - отмечают в ведомстве.

14.55 - По данным МЧС, эвакуация людей из ближайших зданий не проводится, в этом нет необходимости.

15.10 – на месте работают сотрудники прокуратуры – они координируют действия аварийных служб и правоохранительных органов. Прокуратура Нижегородской области контролирует ликвидацию последствий возгорания.

15.18 - На месте пожара на складе в Дзержинске работает бригада скорой медицинской помощи Дзержинска и две бригады областного центра медицины катастроф, - министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

15.29 – В МЧС опровергли информацию о пострадавшем пожарном, которая ранее появилась в одном из нижегородских телеграм-каналов.

15.35 – По информации мэра Дзержинска Ивана Носкова, который сейчас работает в зоне пожара, площадь горения составляет 4500 квадратных метров.

- Питьевую воду задействованным в тушении пожарным привезли сразу же. Это тяжело и быстро не потушат. Поручил дзержинскому водоканалу отправить на место происшествия все имеющиеся у них в распоряжении водовозы, Комбинату питания обеспечить всех участников тушения сухими пайками, - рассказал Носков.

На месте также работают замгубернатора Петр Банников, начальник областного управления МЧС Валерий Синьков, а также министр торговли, промышленности и предпринимательства региона Максим Черкасов.

15.39 - Появилось видео с места пожара в промзоне Дзержинска. Происходящее больше похоже на кадры из фильма-катастрофы.

15.50 - в тушении пожара задействован вертолет Ми-8. С огнем борются 130 человек.

15.55 - Объявлена локализация пожара на площади 4,5 тысячи кв.м.

В последнее время в Дзержинске ни дня не обходится без чрезвычайных происшествий: 14 апреля там сгорел крупный склад с деревянными поддонами, 13 апреля – машина и две автоцистерны на территории предприятия, 12 апреля – склад на улице Ульянова.