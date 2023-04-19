Видео пожара на складе в промзоне Дзержинска появилось в сети. Фото: Прокуратура Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области продолжают тушить страшный пожар , вспыхнувший на складе в промзоне. Видео пожара опубликовала прокуратура Нижегородской области. На кадрах видно, как клубы черного дыма поднимаются на сотни метров вверх. По словам очевидцев, их видно даже из Нижнего Новгорода.

Напомним, крупный пожар произошел в промзоне Дзержинска днем 19 апреля. Прямо сейчас там горит большой склад продукции на Автозаводском шоссе,

- Сообщение о возгорании на Автозаводском шоссе, 99А поступило в 12:47. По прибытию первых подразделений наблюдается горение склада, по предварительной информации, на площади 4000 квадратных метров. В тушении пожара задействовано 78 человек и 27 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Тем временем на место происшествия уже выехал заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников и глава Дзержинска Иван Носков.

- На месте работают специалисты МЧС и областного управления по делам ГО и ЧС. Разворачиваем наш подвижный пункт управления. Держу ситуацию на контроле, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данным регионального Минздрава, на месте также дежурит бригада скорой помощи из Дзержинска и две бригады из Нижнего Новгорода. Пожарные продолжают бороться с огнем.

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