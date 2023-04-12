Крупный склад загорелся в Дзержинске днем 12 апреля

Крупный склад загорелся в Дзержинске 12 апреля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Большой склад загорелся в Дзержинске днем 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о возгорании в помещении на улице Ульянова,3 поступило в 14.35. Пожарно-спасательные подразделения работают по рангу пожара №2. Происходит горение на площади 600 кв.м., -рассказали ведомстве.

К месту происшествия стянуто несколько пожарных расчетов, борьбу с огнем ведут 35 человек. О причинах возгорания говорить пока преждевременно. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.