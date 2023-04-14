Зарево видно издалека, слышны взрывы баллонов: В Дзержинске на одном из заводов горит площадка для хранения деревянных поддонов

В Дзержинске загорелась площадка для хранения деревянных поддонов. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Очередной крупный пожар в Дзержинске Нижегородской области – вечером 14 апреля здесь вспыхнула площадка для хранения деревянных поддонов на одном из заводов. Первыми о случившемся в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Горит площадка для хранения поддонов на улице Лермонтова. Из-за сильного ветра огонь стремительно распространяется. Площадь пожара перевалила за две тысячи квадратных метров. Слышны взрывы газовых баллонов, находившихся рядом с площадкой, - рассказали очевидцы в телеграм-канале «Нижний 24».

Из-за сильного ветра пожар быстро распространяется. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По словам местных жителей, зарево от пожара видно издалека. Клубы дыма поднимаются на много метров в высоту. Вскоре информацию о ЧП подтвердили и спасатели.

- Сейчас в тушении пожара в Дзержинске задействованы 53 человека и 18 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. Пожару присвоен повышенный третий ранг сложности. На территории горят деревянные поддоны на открытой площадке и стоящее рядом здание. Сейчас площадь пожара устанавливается.

Пожару уже присвоен третий уровень сложности. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как рассказали спасатели, около восьми часов вечера пожар был локализован. Сейчас на месте продолжают работать пожарные бригады. Причина возгорания выясняется.