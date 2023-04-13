Машина и две автоцистерны вспыхнули на предприятии в Дзержинске: есть пострадавший

Машина и две автоцистерны вспыхнули на предприятии в Дзержинске. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Дзержинске вновь крупный пожар: на территории одного из промышленных предприятии сегодня утром вспыхнули машина и две автоцистерны, есть пострадавший. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Инцидент случился около 9 утра на улице Лермонтова, 18Ш – здесь в одном здании располагается завод металлоконструкций и производство бытовой и автомобильной химии. Кому из них принадлежали сгоревшие машины, не уточняется. Судя по кадрам, опубликованным МЧС, кабины автоцистерн выгорели полностью.

При пожаре пострадал один человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- На месте работали 40 пожарных и девять единиц техники, в 10.12 была объявлена ликвидация последствий пожара, - сообщили в ведомстве.

К сожалению, при пожаре пострадал мужчина – сотрудник предприятия. Он был доставлен на «скорой» в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Кабины машин выгорели полностью. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На месте ЧП в настоящее время работают дознаватели, им предстоит выяснить причину возгорания.

Напомним, не далее как вчера в Дзержинске горел крупный склад площадью 600 квадратных метров. После тушения огня в ангаре было обнаружено тело человека.