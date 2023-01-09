32 автобуса в Нижнем Новгороде оснащены портативными зарядными устройствами

Одна такая зарядка была замечена в автобусе А-90. Фото: Мария СОРОКИНА

Ни для кого уже не секрет, что в муниципальном транспорте, курсирующем по Нижнему Новгороду, стали появляться USB-зарядки для смартфонов. Одно из таких устройств в декабре было замечено на поручне автобуса А-90. При помощи подобных коробочек пассажиры могут подзарядить свои гаджеты, пока едут на работу или учебу. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в «Нижегородпассажиравтотрансе», в настоящее время зарядные устройства имеются в 32 новых автобусах, которые были доставлены в наш город в ноябре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Один зарядный комплекс включает в себя два разъема типа USB и один разъем типа type-c мощностью 5В. Скорость зарядки зависит от технических параметров вашего телефона, - добавили на предприятии.

К слову, подобную идею ранее предлагали студенты НИУ ВШЭ. Их проект «Подзарядись в пути» предполагал установку подобных устройств в 10 муниципальных автобусах, курсирующих по популярным городским направлениям. Идейный вдохновитель проекта Кристина Микеладзе также сообщила корреспонденту «КП-Нижний Новгород», что замеченное ранее зарядное устройство не имеет никакого отношения к их задумке.

Отметим, USB-зарядки для смартфонов имеются именно в новых экологичных ЛиАЗах, которые предоставлены нашему городу на условиях лизинга.

Напомним, несколько лет назад в нижегородском метро были замечены стенды с зарядками для смартфонов.

Технологичная новинка просуществовала всего пару месяцев. Как объяснили сотрудники метрополитена, сами пассажиры очень небрежно обращались с устройствами, что привело к быстрой поломке.

Надеемся, что размещенные в автобусах устройства прослужат дольше!