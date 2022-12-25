USB-зарядки для телефонов появляются в автобусах Нижнего Новгорода Фото: Мария СОРОКИНА

USB-разъемы стали появляться в автобусах Нижнего Новгорода. Одна из таких зарядок была замечена в автобусе А-90. Она крепилась к поручню. Об этом сообщил корреспондент «КП - Нижний Новгород».

Теперь пассажиры автобуса смогут зарядить телефон во время поездки. Устройство содержит три USB-порта. Это позволяет использовать подключиться сразу нескольким пассажирам.

Стоит отметить, что идея подобного закрепленного USB-разъема в автобусе была озвучена еще в 2021 году студентами факультета менеджмента НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде.