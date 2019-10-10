СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-10T17:40:02+03:00

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В Нижегородском метро обнаружены стенды с зарядниками для мобильных устройств.

Как сообщают в социальных сетях, такие стенды установлены на станциях метро «Горьковская» и «Московская». На специальных панелях закреплены зарядки для гаджетов с разъемами для USB, micro USB и USBtype-C. Тем самым, зарядить свои мобильные телефоны и планшеты могут как пользователи продукции Apple, так и устройств на Android.

Агентство НИА «Нижний Новгород» уточнило также со ссылкой на МП «Нижегородское метро», что данные стенды установлены для эксперимента – будет изучен спрос на эту опцию в метро. Они пробудут на станциях до 1 ноября текущего года.

Напомним, что в Нижнем Новгороде начали устанавливать «умные» остановки. С их помощью жители города получают возможность отслеживать время прибытия транспорта, воспользоваться Wi-Fi и выстроить нужный для себя маршрут движения. По оценке разработчиков, стоимость одного такого остановочного павильона составляет около 3,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU