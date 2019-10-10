2019-10-10T17:40:02+03:00
Общество

В Нижегородском метро обнаружены стенды с зарядниками

Они появились на станциях «Московская» и «Горьковская»
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородском метро обнаружены стенды с зарядниками для мобильных устройств.

Как сообщают в социальных сетях, такие стенды установлены на станциях метро «Горьковская» и «Московская». На специальных панелях закреплены зарядки для гаджетов с разъемами для USB, micro USB и USBtype-C. Тем самым, зарядить свои мобильные телефоны и планшеты могут как пользователи продукции Apple, так и устройств на Android.

Агентство НИА «Нижний Новгород» уточнило также со ссылкой на МП «Нижегородское метро», что данные стенды установлены для эксперимента – будет изучен спрос на эту опцию в метро. Они пробудут на станциях до 1 ноября текущего года.

Напомним, что в Нижнем Новгороде начали устанавливать «умные» остановки. С их помощью жители города получают возможность отслеживать время прибытия транспорта, воспользоваться Wi-Fi и выстроить нужный для себя маршрут движения. По оценке разработчиков, стоимость одного такого остановочного павильона составляет около 3,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Движение автотранспорта у стадиона «Нижний Новгород» ограничат 11 октября
Соглашение о сотрудничестве региона с Федерацией скейтбординга РФ подписано 10 октября
Темпы строительства жилья выросли в Нижегородской области на 12,1%
Еще три участка дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде
Прокуратура приняла меры против нелегальной торговли возле Московского вокзала
Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере популяризации регби в регионе
Временно прекращено движение в районе стадиона «Нижний Новгород»
Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне 10-11 октября
Более полумиллиона рублей задолжал своим детям отец из Выксы
Нижегородская область и РФС подписали соглашение о развитии футбола
Комплексы для воркаута появятся в четырех районах Нижнего Новгорода
Проект транспортной развязки в деревне Ольгино прошел госэкспертизу
Роспотребнадзор не выявил превышения содержания фенола в реке Ока
Нижегородский ХК «Торпедо» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 4:2
Уровень безработицы в Нижегородской области составляет 0,4%
Более 3,5 тонн корма подготовили для косуль в Нижегородской области
Владимир Путин приедет в Нижегородскую область 10 октября
Найдена пропавшая в Дзержинске Виктория Чистякова
Центробанк изготовит монеты к 800-летию Нижнего Новгорода
Тина Канделаки проведет зарядку на стадионе «Нижний Новгород» 11 октября
Доходы бюджета Нижегородской области выросли на 12,5%
Выставка собак и кошек пройдет на Нижегородской ярмарке
В Дзержинске разыскивается сбивший на пешеходном переходе девочку водитель
Смертельное ДТП случилось на проспекте Молодежный 9 октября
Более 20 предложений по улучшению качества жизни внесено нижегородским ОНФ
Нижегородцы смогут увидеть «Золотой мяч» Льва Яшина