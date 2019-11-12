Стойки с зарядными устройствами, установленные в нижегородском метро, уже сломали

В конце октября горожане с удивлением обнаружили в нижегородской подземке необычные устройства - специальные стойки для подзарядки гаджетов. Удобный и доступный аппарат мог стать настоящей «палочкой-выручалочкой» для случайных прохожих с подсевшими телефонами. Но долго стойки не простояли.

- Ни одна зарядка не работает, - поделился снимком в социальных сетях Василий Алексеевский.

На удивление, многие нижегородцы вообще не знали о существовании подобных стоек в метро.

- А, может, их еще не подключили? – предположил Сергей Писарев.

- Была в Нижнем с 20 по 28 октября. Ездила в метро – все работало, - заверила его Виктория Милецкая.

- Так у нас делают не для того, чтобы работало и приносило пользу, а просто для «галочки» - есть и есть. Отчитались, - выдвинул свою версию Кирилл Лабутин.

Однако оказалось, что все эти стойки действительно работали. До тех пор пока не попались в руки вандалов.

- Специальные стойки для подзарядки гаджетов, установленные на станциях «Московская» и «Горьковская», работают в тестовом режиме. Пассажиры подземки положительно оценили нововведение, - сообщили «Комсомолке» в МП «Нижегородское метро». - К сожалению, пассажиры небрежно относятся к предоставленной услуге, что приводит к поломке стоек для зарядки. Дальнейшее развитие проекта требует проработки ряда технических моментов, в том числе касающихся усиления антивандальных характеристик.