2019-11-12T18:43:10+03:00
Общество

Стойки с зарядными устройствами, установленные в нижегородском метро, уже сломали

Как сообщили разработчики, нижегородцы слишком небрежно обращаются с аппаратами
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Стойки с зарядными устройствами, установленные в нижегородском метро, уже сломали. ФОТО: Василий Алексеевский.Стойки с зарядными устройствами, установленные в нижегородском метро, уже сломали. ФОТО: Василий Алексеевский.
Изменить размер текста:

В конце октября горожане с удивлением обнаружили в нижегородской подземке необычные устройства - специальные стойки для подзарядки гаджетов. Удобный и доступный аппарат мог стать настоящей «палочкой-выручалочкой» для случайных прохожих с подсевшими телефонами. Но долго стойки не простояли.

- Ни одна зарядка не работает, - поделился снимком в социальных сетях Василий Алексеевский.

На удивление, многие нижегородцы вообще не знали о существовании подобных стоек в метро.

- А, может, их еще не подключили? – предположил Сергей Писарев.

- Была в Нижнем с 20 по 28 октября. Ездила в метро – все работало, - заверила его Виктория Милецкая.

- Так у нас делают не для того, чтобы работало и приносило пользу, а просто для «галочки» - есть и есть. Отчитались, - выдвинул свою версию Кирилл Лабутин.

Однако оказалось, что все эти стойки действительно работали. До тех пор пока не попались в руки вандалов.

- Специальные стойки для подзарядки гаджетов, установленные на станциях «Московская» и «Горьковская», работают в тестовом режиме. Пассажиры подземки положительно оценили нововведение, - сообщили «Комсомолке» в МП «Нижегородское метро». - К сожалению, пассажиры небрежно относятся к предоставленной услуге, что приводит к поломке стоек для зарядки. Дальнейшее развитие проекта требует проработки ряда технических моментов, в том числе касающихся усиления антивандальных характеристик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Предприниматели в моногородах получат 46 млн рублей на развитие соцпроектов
Глеб Никитин: «96 млн рублей выделят на районные программы поддержки предпринимательства»
Более 4 тысяч нижегородцев посетили форум «Мой бизнес»
Операторы «большой четверки» увеличили число РЭС в Нижегородской области
Нижний Новгород попал в десятку городов с лучшим дорогами
Нижегородцы смогут бесплатно попасть в старейшую тюрьму города
Движение по мосту через реку Кудьма ограничат на два дня
Чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года может пройти в Нижнем Новгороде
Нижегородка убила мужчину, который ударил ее за оскорбление сожительницы
БК «Нижний Новгород» встретится с чешским «Нимбурком» 13 ноября
Последний участок дороги в Арзамасском районе принят после ремонта
Бывший сотрудник ИК осужден за взятку в Нижегородской области
Сотрудники Росгвардии задержали угонщиков скорой помощи в Кстове
Уволены нижегородские полицейские, обвиняемые в превышении полномочий
Водитель ВАЗа погиб после столкновения с деревом в Кулебаках
Похититель пожарных рукавов задержан в Нижнем Новгороде
Круговое движение введут на бульваре Юбилейном после ремонта
Нижегородец убил свою бывшую жену в день развода
Новый школьный корпус открыли в р.п. Выездное Арзамасского района
Сквер на Черном пруду открыли после благоустройства