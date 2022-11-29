32 новых автобуса ЛиАЗ поступили для «Нижегородпассажиравтотранса». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижний Новгород доставлены 32 новых автобуса ЛиАЗ. Все автобусы предоставлены «Нижегородпассажиравтотрансу» в лизинг в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Транспорт на газе, а значит, более эффективный и экологичный, - отметил Глеб Никитин. - За последние 5 лет в Нижний вместе с этой партией уже пришло более 630 новых автобусов.

Глеб Никитин напомнил, что в городе не хватает водителей автобусов. Чтобы справиться с этой ситуацией, к декабрю их зарплату повысят на 30%.

- Мы решаем эту проблему системно, - отметил глава региона. – Поэтому иногородним водителям будет предоставлено общежитие. Также будет меняться загрузка водителей с акцентом на часы пик.