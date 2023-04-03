Электробусы придут на смену старым троллейбусам в Нижнем Новгороде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Новгороде на смену старым изношенным троллейбусам придут современные электробусы. Как рассказал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале, замене подлежит 118 машин – это больше половины парка троллейбусов «Нижегородэлектротранса».

Троллейбусные провода исчезнут с улиц

По словам главы региона, в первую очередь будет полностью обновлен подвижной состав депо №1, которое обслуживает нагорную часть города. Для этого планируется закупить 60 новых электробусов.

- Замена на электробусы позволит восстановить привычные маршруты №9 и №31, а также продлить маршруты до новых микрорайонов, что кратно увеличит пассажиропоток, - подчеркнул Губернатор.

Троллейбусную контактную сеть при этом демонтируют, тем самым очистив небо от лишних проводов.

Миллиарды на электротранспорт

Покупка новых троллейбусов повлекла бы огромные расходы, поскольку пришлось бы проводить модернизацию инфраструктуры, которая также изношена на 80%. Поэтому было принято решение заменить троллейбусы электробусами, которым не нужна контактная сеть.

Новый транспорт будет закуплен на средства, выделенные Федерацией в рамках проекта по комплексному развитию городского наземного электрического транспорта в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте Правительства РФ, Нижегородская область получит на эти цели в общей сложности почти 20 млрд рублей: 10, 3 млрд в 2023 году, 5,6 млрд – в 2024 году и 3,8 млрд – в 2025 году. Эти средства пойдут на закупку новых трамваев МиНиН и электробусов, а также на модернизацию трамвайной инфраструктуры.

Заменят рельсы и не только

Глобальная модернизация электротранспорта в Нижнем Новгороде началась в 2022 году. Концессионное соглашение об этом правительство Нижегородской области подписало с ООО «Экологические проекты». Перед подрядчиком стоит задача заменить 149,3 километра путей, отремонтировать 15 тяговых станций и три депо.

- Порядка 39 километров путей в центре города будут оборудованы антивибрационной подушкой, что обеспечит минимальное влияние проезжающих трамваев на объекты культурного наследия, - рассказали в Проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области.

В декабре завершился первый этап реконструкции трамвайной линии в Сормовском районе – рельсы здесь давно были изношены, из-за чего трамваям приходилось ехать со скоростью 5 километров в час. Но даже несмотря на это здесь периодически случались аварии и сход вагонов с рельсов. Ремонт путей позволит обеспечить безопасность движения и увеличить скорость трамваев. Сейчас продолжается прокладка путей от станции Варя до центра Сормова.

Новые трамваи

Обновляется не только инфраструктура, но и сам транспорт. В конце 2022 года в Ворсме открылось совместное нижегородско-белорусское производство трамваев «Нижэкотранс», и уже 30 декабря новый вагон «МиНиН» совершил тестовую поездку по улицам Нижнего Новгорода. Сегодня по улицам приволжской столицы ездят четыре таких трамвая – два из них катаются по маршруту городского кольца №2, еще два курсируют по маршрутам №8 и №22 в Автозаводском районе. Всего же в рамках модернизации электротранспорта планируется закупить 170 новых трамваев, 80 из них Нижний Новгород получит уже в 2023 года.

- Трамвай всегда был важной частью городской жизни. Нужно было не только сохранить инфраструктуру, но и дать ей новое развитие. На маршруты будут выходить новые трамваи, а параллельно ведется работа по обновлению инфраструктуры. Это позволит повысить комфорт и скорость передвижения, сделает трамвай популярнее у пассажиров, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.