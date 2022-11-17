Первый этап ремонта трамвайных путей в Сормовском районе должны завершить к концу 2022 года

Трамвай. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Первый этап ремонта трамвайных путей в Сормовском районе Нижнего Новгорода должны завершить к концу 2022 года. Сейчас работы ведутся на участке длиной в 2,2 километра. Информацию об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

- Всего по техническому состоянию на этом маршруте необходимо заменить 16 километров путей. Работы будут проводиться в 2023 году, их график будет выстроен с расчетом на то, чтобы останавливать трамвайное движение на максимально короткое время, - уточнили в ведомстве.

Известно, что срочная замена трамвайных путей в Сормовском и Московском районе понадобилась из-за сильной изношенности рельсов. Часто в этих двух районах происходили аварии и сходы вагонов, поэтому ремонт должен обеспечить безопасность движения и увеличить скорость трамваев. Раньше в проблемных местах трамваи двигались со скоростью до 5 километров в час.

На время проведения ремонта и отсутствия трамваев, для нижегородцев вновь пустили троллейбус №5 «Мост - Мещерское Озеро». Также был изменен маршрут автобуса А-89 и увеличено количество автобусов на маршрутах А-3, А-8 и А-35.

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