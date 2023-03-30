Новый трамвай МиНиН вышел на маршрут №8 в Нижнем Новгороде. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Еще один новый трамвай МиНиН встал на рельсы в Нижнем Новгороде – он вышел на маршрут №8 «Игарская - Гнилицы». Об этом сообщает ГП «Нижегородэлектротранс» на своей странице в соцсети.

Это уже четвертый трамвай МиНиН, который работает в Нижнем Новгороде. Ранее два новых вагона вышли на маршрут городского кольца №2. По словам губернатора Глеба Никитина, скоро на этом маршруте не останется старых машин.

- Скоро изношенной техники не останется на кольце, там будут ходить только новые ретро-трамваи и МиНиНы. Постепенно заменим и весь городской парк! – написал он в своем телеграм-канале.

Еще один – самый первый – трамвай МиНиН работает на 22 маршруте «Метро Автозаводская - Строкина».

Напомним, в декабре 2022 года в Нижегородской области дали старт совместному российско-белорусскому предприятию по производству трамваев. Тестовый пуск нового трамвая «МиНиН» состоялся в Нижнем Новгороде 30 декабря.