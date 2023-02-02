Возрождение электротранспорта и новые рабочие места: Что значит для Нижнего Новгорода запуск трамвая «МиНиН»

Что значит для Нижнего Новгорода запуск трамвая «МиНиН». ФОТО: Кира Мишина.

В прежние времена Нижний Новгород называли «карманом России»: здесь работала знаменитая Нижегородская ярмарка, проводилась Всероссийская промышленная выставка. И здесь же в 1896 году был запущен один из первых в стране электрических трамваев. Правда, с тех пор многое изменилось, и былая слава нижегородского электротранспорта заметно поблекла. Исправить ситуацию решено с помощью совместного российско-белорусского предприятия по производству трамваев, открывшегося в Нижегородской области в конце 2022 года. «Комсомолка» выяснила, насколько масштабным будет этот проект, и какие перспективы откроет перед двумя странами.

Новая жизнь трамвая

Необходимость в обновлении электротранспорта в столице Приволжья назрела давно. На сегодняшний день износ трамвайной инфраструктуры в городе составляет свыше 80%, износ подвижного состава – свыше 85%. Из-за плачевного состояния путей на некоторых участках трамваи движутся со скоростью не более пяти километров в час. Чтобы полностью изменить ситуацию правительство Нижегородской области и ООО «Экологические проекты» подписали концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде.

- Концессионное соглашение предполагает капитальные вложения. Это перекладка всех трамвайных путей в городе, модернизация и реконструкция подвижного состава, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Трамвай всегда был безопасным, экологичным и удобным видом транспорта. Приобретение нового подвижного состава и реконструкция имеющейся инфраструктуры сделают городской электротранспорт более привлекательным и комфортным для нижегородцев и гостей города.

В соответствии с условиями соглашения в Нижнем Новгороде планируется закупить 170 новых трамваев. Кроме того, в городе будет модернизирована трамвайная инфраструктура – заменено 149,3 км путей, отремонтировано 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо. При этом в исторической части города 39 км совмещенных путей будет построено на современной антивибрационной подушке по технологии «бесшумных рельсов».

Рекордные сроки

Огромную роль в обновлении этой инфраструктуры предстоит сыграть совместному российско-белорусскому заводу по производству трамваев «СП «Нижэкотранс», открывшемся в конце 2022 года в Ворсме Нижегородской области. Учредителями предприятия стали АО УКХ «БКМ», ООО «Фоксбас», ООО «АМБ-Холдинг». Объем стартовых инвестиций в проект оценивается в 430 миллионов рублей. Доля белорусской стороны составляет 30%, российской - 70%. Планируется, что ежегодно на этом заводе будет выпускаться до 80 вагонов.

Впервые о проекте заговорили еще в мае прошлого года во время визита делегации Нижегородской области в Республику Беларусь.

- В ходе встречи Александр Григорьевич Лукашенко рассказал о работе предприятия «Белкоммунмаш». Мы сразу же побывали там, договорились о дальнейшей работе, - вспоминает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - В результате проект был реализован в беспрецедентно короткие сроки.

ФОТО: Кира Мишина.

Сроки запуска действительно поражают. От идеи к открытию уже готового завода удалось перейти всего за полгода. Во многом это объясняется большим вниманием к проекту со стороны правительственных структур обеих стран. Эту инициативу курировали Минпром Республики Беларусь, Минпромторг России и посольство Республики Беларусь в России.

- Нижегородский регион для нас входит в десятку важнейших по товарообороту, по количеству интеграционных и кооперационных проектов, - отмечает чрезвычайный и полномочный посол, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Дмитрий Крутой. - В этом проекте сложилась синергия команд, управленческих решений, компетенций. Она позволила очень быстро от слов перейти к делу. Это уникальный пример нашего сотрудничества. От торговой деятельности, а она у нас очень активная, нужно переходить и к реальной кооперации.

Современный дизайн и «начинка»

3 декабря был дан старт новому производству, а уже 30 декабря был проведен тестовый пуск нового трамвая. Его решено было назвать «МиНиН». В названии содержатся первые буквы двух городов - Минска и Нижнего Новгорода. К слову, и сама фигура Минина для нижегородцев знаковая – в 1612 году именно с нижегородской земли началось знаменитое ополчение, положившее конец Смутному времени.

В конце декабря новый трамвай впервые проехался вдоль Сормовского шоссе до станции «Варя», так что нижегородцы уже смогли разглядеть его во всех подробностях. Изящный и современный трамвай пришелся по вкусу и пассажирам, и транспортным экспертам. Вместительный салон, большие окна, удобные кресла – новинка соответствует всем необходимым техническим требованиям. Специально для Нижнего Новгорода был разработан уникальный дизайн, учитывающий историю города. На кабине водителя красуется знаменитый нижегородский олень.

- Трамвай очень удобный и для людей с ограниченными возможностями, и для пассажиров с детьми, и для пожилых людей, - уверен глава региона. – Радует и тот факт, что свыше 90% всех комплектующих российского и белорусского производства.

А накануне новый трамвай проехался уже по центру город. Его первыми пассажирами стали губернатор Глеб Никитин и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

- Вместе с Романом Головченко получилось опробовать в условиях уличного трафика наш общий проект, - отметил Глеб Никитин. - Была проделана колоссальная работа, и сейчас мы можем видеть впечатляющие результаты совместной деятельности.

Перспективы развития

Пока продукция совместного российско-белорусского предприятия нацелена главным образом на саму Нижегородскую область. Однако в дальнейшем поставки планируется расширить и на другие регионы. Достаточно сказать, что схожие проекты модернизации электротранспорта планируются еще в девяти регионах России. И новые вагоны пригодятся в каждом из них.

- В программе комплексного развития городского электротранспорта участвуют областные центры 10 пилотных регионов – Нижегородской, Липецкой, Ярославской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей, а также Краснодарского, Красноярского и Пермского краев, - отметил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. - С учетом значительной степени износа трамвайной инфраструктуры областных центров, где данный вид транспорта является наиболее востребованным среди пассажиров, реализация проекта имеет большое значение. Поэтому мы ставим задачу регионам выполнять проект опережающими темпами.

ФОТО: Кира Мишина.

Если другие регионы проявят интерес к поставкам новых вагонов, то для каждого из них может быть разработан свой индивидуальный дизайн. Впрочем, уже сейчас завод обеспечен заказами на ближайшие три года. В производстве первой партии задействовано около 150 сотрудников. В дальнейшем количество рабочих мест может быть увеличено до 500. Подавляющее большинство сотрудников – нижегородцы. Белорусские специалисты привлекаются, в основном, в качестве консультантов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Александр Рогожник, министр промышленности Республики Беларусь:

2022 год стал ключевым в сотрудничестве между двумя странами. Мы перешли к реализации конкретных проектов. Сформировано уже 20 таких проектов, оформляются соответствующие «дорожные карты». Хочу пожелать этому совместному предприятию только движения вперед. Это пример того, как должны строиться братские отношения между двумя государствами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Представители Республики Беларусь и Нижегородской области обсудили перспективы создания мультимодального транспортного хаба под Нижним Новгородом. В ходе встречи были представлены перспективные площадки для размещения хаба. Они расположены около рек, могут обслуживаться железнодорожным транспортом, имеют свободные площади для строительства инфраструктуры. В пользу этого решения говорит удобное логистическое расположение Нижегородской области и большое население – в радиусе тысячи километров от Нижнего Новгорода проживает свыше 80 миллионов человек.