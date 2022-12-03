Глеб Никитин и вице-премьер Дмитрий Григоренко осмотрели обновленные трамвайные пути в Сормове. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и вице-премьер Дмитрий Григоренко провели осмотр первого участка обновлённой трамвайной линии в Сормове. Об этом сообщает Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Так, планируется обновить около 150 километров трамвайных линий, провести реконструкцию 15 тяговых подстанций и трех трамвайных депо.

По словам губернатора, перевозить нижегородцев будут новые трамваи «МиНиН». Напомним, в Ворсме произведут для Нижнего Новгорода около 170 трамваев, в их числе и трехсекционные.

Это повысит скорость и надежность трамваев, а также увеличит поток пассажиров в 2 раза.

Глеб Никитин заявил, что участок на улице Коминтерна был выбран в качестве пилотного, так как он был сильно изношен.

- Здесь происходили и сходы вагонов с рельсов, и другие аварийные ситуации. Скорость движения трамваев ограничивали до 5 километров в час,- информирует губернатор в своем телеграм-канале.

Предполагается, что замена трамвайных путей позволит снизить вибрацию и шум от трамваев.

- Нижний Новгород – первый город России, где был запущен электрический трамвай. И сейчас мы открываем новую страницу этой истории! - отметил Глеб Никитин.