«Упала на козырек магазина и осталась жива»: Бабушка выбросила семимесячную внучку с балкона в Нижегородской области

Жительница Кстова выбросила с балкона семимесячную внучку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Непостижимая история произошла недавно в городе Кстово Нижегородской области: там 54-летняя женщина выбросила с балкона свою семимесячную внучку. Только чудом малышка осталась жива.

Инцидент произошел еще 22 февраля, но известно об этом стало только сейчас. Как рассказали в СУ СК России по Нижегородской области, вечером накануне праздника семимесячная внучка находилась в квартире дома по улице 40 лет Октября вместе с бабушкой. Женщина уже вовсю отмечала День защитника отечества, а малышка, требовала внимания и мешала ей. В результате кстовчанка схватила младенца и выбросила с балкона…

Девочка чудом осталась жива благодаря стечению обстоятельств: квартира располагалась на третьем этаже, а упала она на снежную шапку козырька магазина. Таким образом, сравнительно небольшая высота и снег спасли маленькую жизнь.

По факту случившегося была немедленно начата проверка, результатом которой стало возбуждение уголовного дела по статье «Покушение на убийство малолетнего». Как выяснилось, у женщины имеются ментальные проблемы. Не секрет, что в сочетании с алкоголем это может приводить к страшным последствиям, как и случилось в этот раз.

- Установлено, что обвиняемая имеет хроническое заболевание. В настоящее время она помещена в психиатрическую больницу. В ходе расследования уголовного дела будет установлена вменяемость обвиняемой, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Похожая история произошла в Выксе Нижегородской области в прошлом году. Там пьяная пенсионерка выкинула в окно своего двухлетнего внука. Мальчик упал в сугроб и был какое-то время жив: экспертиза показала, что смерть наступила от переохлаждения. На днях женщине вынесли приговор: за убийство малыша она получила 16 лет тюрьмы.

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