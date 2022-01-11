«Выбросила в окно и оставила умирать»: нижегородку подозревают в жестоком убийстве 2-летнего внука

Мальчик упал с 5 этажа в сугроб. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Леденящая кровь история произошла в городе Выкса Нижегородской области в новогодние праздники. 9 января у одного из домов в микрорайоне Центральном прохожие обнаружили бездыханное тело двухлетнего мальчика. На место происшествия оперативно прибыли следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Подозрение сразу же пало на родственницу погибшего, которая находилась с ним в квартире, но будто не заметила, что ребенок пропал.

-В ходе расследования уголовного дела установлено, что к насильственной смерти 2-летнего мальчика причастна его родная бабушка. 62-летняя женщина задержана в качестве подозреваемой, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи полагают, что вечером 8 января подозреваемая сидела на кухне квартиры, расположенной на 5 этаже и распивала спиртное. Дома вместе с ней был ее маленький внук. В какой-то момент женщина схватила его и выбросила в окно. Малыш приземлился в сугроб, какое-то время он еще был жив.

-Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть мальчика наступила от переохлаждения, - добавили в пресс-службе.

Как выяснилось, ни сама женщина, ни родители малыша не состояли на профилактических учетах. В ближайшее время задержанной предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Продолжается расследование уголовного дела.

В настоящее время свою проверку по факту произошедшего организовала и региональная прокуратура.

- По поручению прокурора Нижегородской области Андрея Травкина Выксунской городской прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних в связи с гибелью малолетнего ребенка в Выксе в результате падения с высоты, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.

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