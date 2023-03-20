Замерз насмерть в сугробе: Пенсионерке из Выксы, выкинувшей двухлетнего внука в окно, дали 16 лет тюрьмы

Тело ребенка обнаружили на козырьке библиотеки. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В громкой истории с гибелью двухлетнего мальчика в городе Выкса Нижегородской области поставлена точка. Суд признал 63-летнюю пенсионерку в убийстве собственного внука и приговорил ее к 16 годам колонии общего режима. Хоть женщина и не помнит, как все произошло, остаток лет ей придется провести за решеткой, размышляя о вреде алкоголя на человеческий организм.

Нижегородцы с ужасом вспоминают подробности этой истории. В 2022 году в январские праздники молодые супруги привезли своего сынишку погостить к бабушке. Для пенсионерки это была возможность побыть с внуком, а для пары — провести ночь наедине друг с другом. Вопреки здравому смыслу, после отъезда молодых, бабушка решила принять на грудь и, видимо, увлеклась горячительным и уснула. Проснувшись на следующий день в районе обеда, женщина не обнаружила внука в квартире и стала звонить его родителям.

Взволнованные супруги спешно приехали и обнаружили труп своего малыша под окнами квартиры. Он был одет в футболку и подгузник, вокруг тела были следы детских ножек. По указанному адресу работали следователи, прокуратура, сотрудники правоохранительных органов. Велось расследование уголовного дела по статье «Убийство малолетнего». Предварительная версия звучала так: ребенок упал с высоты 5 этажа на козырек библиотеки и еще какое-то время оставался жив. Проведенная экспертиза подтвердила — мальчик умер от переохлаждения, а не от удара при падении. На первый взгляд, все выглядело, как несчастный случай, но специалистов сразу смутило то, что маленький ребенок сам бы не смог забраться туда, откуда выпал.

Соседки отзывались о хозяйке квартиры исключительно в положительном ключе, но в квартире обнаружили пустую бутылку водки, а на халате женщины - бурые пятна, напоминающие следы крови.

Между тем, момент падения ребенка не зафиксировала ни одна из установленных поблизости камер. Случайных свидетелей также не оказалось. Так как женщина была единственным взрослым, находившимся в квартире с ребенком, подозрение пало на нее.

- В ходе предварительного расследования женщина вину по предъявленному обвинению не признала, ссылаясь на амнезию, - подчеркнули в СУ СКР по региону.

Следователям все же удалось установить вину подозреваемой. Проведенная следом судебно-психиатрическая экспертиза показала, что женщина вменяема, а значит, сурового приговора ей не избежать. По решению суда, пенсионерка отправится в колонию. Приговор в отношении нее еще не вступил в законную силу.

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