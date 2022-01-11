«Вокруг много следов детских ножек»: стали известны подробности гибели двухлетнего ребенка, замерзшего насмерть после падения из окна в Выксе

На момент обнаружения малыш был одет в футболку и подгузник. Фото: Выкса.РФ (https://xn--80ady2a0c.xn--p1ai/)

Сегодня на всю Нижегородскую область прогремела страшная история, произошедшая в городе Выкса - здесь при загадочных обстоятельствах погиб двухлетний малыш. Напомним, тело ребенка было обнаружено 9 января под балконом многоэтажного дома. Каким образом он выпал с пятого этажа, сейчас разбирается следствие. Между тем, стали известны жуткие подробности этой трагедии.

Как сообщил «КП-Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах, события развивались следующим образом: 8 января около семи часов вечера родители привезли мальчика погостить к бабушке. Ночью пенсионерка выпила алкоголя и легла спать. Проснулась женщина уже около полудня 9 января.

- Не обнаружив внука в квартире, она позвонила сыну и поинтересовалась, не забирали ли они мальчика. Приехавшие родители обнаружили труп малолетнего ребенка под окном балкона на крыше библиотеки, пристроенной к первому этажу дома, - рассказал собеседник.

На момент обнаружения малыш был одет в футболку и подгузник, вокруг было множество следов детских ножек. Балкон, под которым лежал мальчик, не застеклен. Высота наружной стенки составляет больше метра. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили на балконе каких-либо предметов, по которым двухлетний ребенок мог самостоятельно забраться на стенку. На соседнем здании есть видеокамера, но она не запечатлела момент падения мальчика так как это произошло в «слепой» зоне.

Между тем, в следственном комитете предполагают - ребенок выпал из окна не случайно. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Главной подозреваемой по делу является его родная бабушка.

- По версии следствия, 8 января 2022 года в вечернее время нетрезвая подозреваемая, находясь на кухне в своей квартире, расположенной на 5 этаже доме по улице Центральный микрорайон города Выкса, выбросила на улицу через окно своего 2-летнего внука. Мальчик упал в сугроб, - подчеркнули в пресс-службе регионального СУ СКР.

Одновременно с этим ни у кого из соседей эта семья прежде вопросов не вызывала. Положительно они отзываются и о самой подозреваемой. По их словам, спиртным она не злоупотребляет. Женщина находится на пенсии, не имеет судимостей, на учете нигде не состоит. Родители и другие родственники мальчика тоже не судимы. Папа работает директором на одном из предприятий по перевозке грузов, а мама трудоустроена менеджером в другой компании, сейчас находится в декретном отпуске.

Для установления причин смерти, тело мальчика было направлено в морг. В квартире нашли бутылку водки с пробкой и женский халат с бурыми пятнами. Подозреваемую госпитализировали в Выксунскую ЦРБ, она находится под охраной полицейских.

Как стало известно сегодня, 11 января, проведенная экспертиза показала, что после падения с пятого этажа мальчик еще какое-то время был жив. Смерть наступила из-за переохлаждения. Ход расследования находится на контроле региональной прокуратуры.

Фото предоставлено порталом Выкса.рф.