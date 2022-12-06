В Заволжье более 20 жильцов дома, где взорвался газ, не могут вернуться в свои квартиры

ЧП произошло утром 5 декабря. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Заволжье более 20 жильцов пятиэтажки, где накануне произошел взрыв бытового газа, до сих пор не могут вернуться в свои квартиры. Речь идет о людях, проживающих на первом и втором этаже третьего и четвертого подъездов, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

- После оперативного обследования здания большей части людей разрешили вернуться домой. 22 человека, в том числе 8 детей, на данный момент размещены у родных и друзей. Если потребуется, местные власти предоставят маневренный фонд, - пояснил глава региона.

По его словам, в доме во всех квартирах, кроме одной, уже восстановлено электроснабжение. В ближайшее время после разрешения специалистов должен вернуться и газ. На месте работают специалисты разных ведомств: сотрудники управляющей компании вместе с жильцами составляют акты повреждений и определяют фронт работ. Восстанавливать разрушенные стены будет управляющая компания при поддержке администрации, кроме того, жильцы могут обратиться в соцзащиту за материальной помощью.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в пятиэтажке на проспекте Дзержинского в Заволжье около 10 утра 5 декабря. Из дома экстренно эвакуировали 18 человек, включая троих детей. К счастью, никто не пострадал – в квартире, где произошел инцидент, никого не было: взрослые находились на работе, а дети в школе. Квартира загорелась, огнем были повреждены коридор и гостиная, а в спальне «сложились» обе стены - их мощной волной просто выбило к соседям.

СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей», начала проверку региональная прокуратура. Официальная причина взрыва до сих пор не названа.

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В спальне «сложились» обе стены: Опубликовано видео из квартиры в Заволжье, где произошел взрыв газа

Спустя несколько часов после ЧП спасатели опубликовали видео из той самой квартиры. На кадрах видно, что сильно обгорел коридор и гостиная, но больше всего досталось спальне: здесь «сложились» обе стены, рухнув в соседние квартиры. Страшно представить, каковы были бы последствия, если бы жильцы были дома (подробности).