СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Заволжье

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Заволжье. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области. Дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей». Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Напомним, утром 5 декабря в городе Заволжье в пятиэтажке на проспекте Дзержинского произошел взрыв. Из здания было эвакуировано 18 человек, в том числе трое детей. Медицинская помощь никому не понадобилась.

По данным СК, в квартире на втором этаже, где все случилось, разрушились перегородки. Межэтажные перекрытия не пострадали. К счастью, в этот момент жильцов не было дома: взрослые находились на работе, а дети – в школе.

- В настоящее время следователи и опытные следователи-криминалисты регионального следственного управления приступили к осмотру места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - уточнили в СУ СК России по Нижегородской области.

На место происшествия прибыли экстренные службы и глава Городецкого района Александр Мудров. Как сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале, в ближайшее время специалисты оценят состояние дома и решат, когда люди смогут вернуться в свои квартиры. Если несущие конструкции не пострадали, то к концу дня жители подъезда смогут вернуться в свои жилища. Также сейчас собираются сведения о том, кому и какая поддержка нужна.

Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом. Причина хлопка устанавливается.