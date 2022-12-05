Глеб Никитин прокомментировал взрыв газа в Заволжье 5 декабря

В доме №45 по проспекту Дзержинского в городе Заволжье случилось ЧП ФОТО: сообщество ВКонтакте «Типичный Нижний Новгород»

Губернатор Нижегородской области прокомментировал ситуацию в Заволжье 5 декабря. На месте происшествия работают специалисты МЧС и глава района Александр Мудров. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Глеб Никитин.

В доме №45 по проспекту Дзержинского в городе Заволжье случилось ЧП. Там утром 5 декабря произошел взрыв газа, после которого в квартире начался пожар.

К счастью, пострадавших и погибших нет. По предварительным данным прокуратуры Нижегородской области, несущие конструкции дома не повреждены.

По словам Глеба Никитина, на месте ЧП будет собрана информация о нуждающихся в помощи и поддержке гражданах. Также специалисты дадут оценку повреждениям дома и решат, когда жильцы смогут вернуться в квартиры.

– В связи с сильными холодами риски различных аварий возрастают. Прошу жителей региона быть особенно внимательными! – добавил Глеб Никитин.