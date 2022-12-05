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Происшествия5 декабря 2022 12:54

В спальне «сложились» обе стены: Опубликовано видео из квартиры в Заволжье, где произошел взрыв газа

МЧС опубликовало видео из квартиры в Заволжье, где произошел взрыв газа
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
В спальне рухнули обе стены.

В спальне рухнули обе стены.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области продолжают расследовать случай взрыва бытового газа в жилом доме в городе Заволжье. Напомним, около 10 утра 4 декабря в пятиэтажке по проспекту Дзержинского раздался взрыв. Из дома экстренно эвакуировали 18 человек, включая троих детей. К счастью, никто не пострадал – в квартире, где произошел инцидент, никого не было: взрослые находились на работе, а дети в школе.

- На момент прибытия по внешним признакам ничего не было, но в момент обследования дома выяснилось, что произошло загорание квартиры на втором этаже. При вскрытии квартиры было обнаружено и ликвидировано возгорание на площади 40 квадратных метров. При проведении дальнейшей разведки было выяснено, что произошло разрушение двух стен между квартирами, - рассказал начальник Городецкого пожарно-спасательного гарнизона Павел Исаков.

Пожарные потушили возгорание на площади 40 кв.м.

Пожарные потушили возгорание на площади 40 кв.м.

Фото: СОЦСЕТИ

Спустя несколько часов спасатели опубликовали видео из той самой квартиры. На кадрах видно, что сильно обгорел коридор и гостиная, но больше всего досталось спальне: здесь «сложились» обе стены, рухнув в соседние квартиры. Страшно представить, каковы были бы последствия, если бы жильцы были дома.

По факту ЧП СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей», начала проверку региональная прокуратура. Причина взрыва устанавливается.

СК возбудил уголовное дело.

СК возбудил уголовное дело.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сразу после инцидента на место происшествия прибыл глава Городецкого района Александр Мудров. Как сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале, в ближайшее время специалисты оценят состояние дома и решат, когда люди смогут вернуться в свои квартиры. Если несущие конструкции не пострадали, то к концу дня жители подъезда смогут вернуться в свои жилища. Также сейчас собираются сведения о том, кому и какая поддержка нужна.

ЧППроисшествия: ЧП