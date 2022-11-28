Более 100 человек получили травмы из-за гололеда в Нижегородской области. Фото: Геннадий Бесенов

Более 100 человек за два дня получили травмы из-за гололеда, который образовался после ледяного дождя в Нижегородской области. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф».

По данным медиков, у 13 пациентов травмы оказались настолько серьезными, что им потребовалась госпитализация. В их числе оказалось четыре ребенка.

За двое суток с 22 по 24 ноября в регионе зарегистрировано семь случаев обморожений, трое взрослых оказались в больнице с диагнозом «холодовая травма». А вот случаев травм из-за падения сосулек и наледи с крыш, к счастью, за эти дни не было.

Напомним, 22 и 23 ноября в Нижегородской области прошел ледяной дождь, из-за чего дороги и тротуары превратились в каток, из-за обледенения контактной сети встали трамваи и троллейбусы, в одном только Нижнем Новгороде рухнуло около 600 деревьев. Во многих районах Нижегородской области произошли аварийные отключения электроэнергии, без света остались 112 тысяч человек. Больше всех пострадал Богородский район: здесь до сих пор остаются без света более 1000 человек в 18 населенных пунктах. Люди сидят без света, воды и отопления уже шестой день. В селе Арапово МЧС развернуло городок жизнеобеспечения, бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме. Причиной аварий стали обрывы проводов под тяжестью упавших деревьев или налипшего льда. Кроме того, в деревне Бурцево пополам согнулась опора ЛЭП.