13-летний школьник, убивший сверстника в подъезде в Нижнем Новгороде, скрывается от полиции

В день убийства подростки разговаривали у подъезда.

13-летнего подростка объявили в розыск после жестокого убийства его сверстника в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, полицейские установили его причастность к совершению этого преступления. Подозреваемый на тот момент состоял на учете в медицинском учреждении. Суд распорядился так, что предполагаемого убийцу поместили в региональный Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, где он находился с 6 июня.

- 21 июля 2022 года он был отпущен домой и направлен на прохождение психолого-медико-педагогической комиссии для дальнейшего помещения в специализированное учебное заведение закрытого типа, - сообщили в пресс-службе ведомства.

На комиссию юноша не явился, в связи с чем полицейские объявили его в розыск. Устанавливается местонахождение пропавшего подростка.

Напомним, шокирующее убийство 12-летнего мальчика, о котором с содроганием вспоминает весь город, произошло в подъезде одного из домов на улице Куйбышева в июне этого года. В тот день ребенок шел к себе домой. Его знакомый, очевидно имевший злой умысел, окликнул жертву. Ребята что-то обсудили, ударили по рукам, будто знак примирения, а затем зашли в подъезд, где и было впоследствии обнаружено тело школьника.

Та самая лестница в подъезде, где была совершена расправа. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Восстановить хронологию того дня удалось, в том числе, благодаря записям с камеры домофона, перед которой дети встретились.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. С целью как можно быстрее завершить расследование, собрать необходимое количество доказательств вины подозреваемого, были назначены различного рода экспертизы.

Стоит отметить, что лицо нападавшего предусмотрительно было скрыто маской. Юноша прихватил с собой нож, которым впоследствии наносил удары по голове и телу школьника.

Погибшему мальчику было 12 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Позднее знакомая семьи погибшего расскажет, что мальчики хорошо знали друг друга и даже когда-то дружили, однако в тот роковой день между ними произошла ссора.

По официальной версии следственного комитета, незадолго до гибели пятиклассник обижал своего товарища, выказывал желание более не видеться, не общаться с ним. Это и стало поводом для чудовищной, кровавой расправы.

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