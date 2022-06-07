«Наносил удары по голове и телу»: Подозреваемый в убийстве сверстника 12-летний подросток в Нижнем Новгороде дал признательные показания

Подозреваемый в убийстве 12-летнего мальчика подросток признался в содеянном. Фото: Олег ЗОЛОТО

12-летний подросток, подозреваемый в убийстве сверстника в Нижнем Новгороде, сознался в содеянном. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

- От подозреваемого получены признательные показания, после чего он был помещен в центр содержания несовершеннолетних преступников, - сообщил источник.

Трагедия произошла 6 июня около 18 часов вечера в подъезде одного из домов по улице Куйбышева в Московском районе. 12-летнего мальчика с множеством ножевых ранений нашли на лестничной клетке.

- Подозреваемый наносил удары по голове и телу. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи, - рассказал источник.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». По официальной версии СК, погибший обижал сверстника и не желал с ним общаться, и тот отомстил ему самым чудовищным образом.

Известно, что подозреваемый мальчик состоял на учете в психоневрологическом диспансере и был хорошо знаком с погибшим: с первого по четвертый класс дети учились в одной школе.

О погибшем мальчике знакомые отзываются как о вежливом, дружелюбном воспитанном ребенке.

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Трагедия произошла вечером 6 июня в подъезде одного из домов по улице Куйбышева Московского района. Тело подростка с множественными ножевыми ранениями нашли на лестничной площадке (подробности).

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Погибший мальчик был вполне обыкновенным подростком со свойственными ему интересами: трюки на самокатах, видеоклипы, общение с друзьями и прочее (подробности).