«Залез на ограждение и хотел заглянуть в окно»: В Нижнем Новгороде вынесли приговор руководству школы, где убило током 9-летнего мальчика

Трагедия произошла летним вечером на территории школы. Фото: Прокуратура Нижегородской области

В Нижнем Новгороде заместитель директора признана виновной в гибели девятилетнего мальчика, которого убило током на территории школы. Ей дали 3,5 года условно и назначили штраф в размере миллиона рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Несчастный случай произошел вечером 11 августа 2021 года во дворе школы №84 на улице Баренца, где мальчик играл вместе с друзьями. В какой-то момент он встал на металлическое ограждение пандуса, чтобы заглянуть в окно спортзала, где шла тренировка футбольной секции. Оступившись, школьник коснулся гофрированной трубы с кабелем, питающим камеру видеонаблюдения, и получил удар электрическим током. Очевидцы пытались помочь ребенку, но он скончался на месте в течение нескольких минут до приезда скорой помощи.

Вскоре нашли сразу двух предполагаемых виновных в гибели мальчика – заместителя директора школы по административно-хозяйственной части и директора строительной фирмы, которая выполняла работы для школы. Первая обвинялась по статье «Халатность, повлекшая смерть по неосторожности».

- Именно заместитель директора школы, ответственная за административно-хозяйственную работу, не предприняла меры по надлежащему обеспечению здания школы безопасной системой электроснабжения, а также в нарушение заключенных с подрядчиком контрактов не организовала проведение экспертизы для проверки представленных исполнителем результатов оказанных услуг, - пояснили в СУ СК России по Нижегородской области.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно и штрафа в размере 1 миллион рублей. Также суд продолжает рассмотрение дела директора строительной организации, который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Следователи полагают, что именно директор этой строительной компании в нарушение заключенных контрактов и правил установки электрооборудования организовал монтаж на здании школы наружной электроустановки – металлорукава - в зоне досягаемости, с возможностью прикосновения человека, не приняв мер к защите от поражения электрическим током путем заземления, - добавили в пресс-службе. К слову, ни один из задержанных свою вину не признал.

Сразу после инцидента по поручению мэра в Нижнем Новгороде прошли массовые проверки в школах с целью не допустить нахождения опасных проводов на фасадах зданий.