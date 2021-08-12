Подростка убило током на территории школы в Сормовском районе

Трагедия произошла на территории школы №84. Фото: Прокуратура Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 9-летнего ребенка убило током прямо на территории школы. Трагедия произошла минувшей ночью на улице Баренца в Сормовском районе, около школы №84.

- Обстоятельства и причины гибели школьника сейчас выясняются, назначены необходимые экспертизы. По факту случившегося прокуратурой организована проверка, - рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Нижегородской области.

По предварительной информации, юноша схватился за провод, который находился на фасаде школы, под окнами спортзала.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, в начале июля в Нижнем Новгороде погиб 21-летний оператор аттракционов: его ударило током при замене лампочки в карусели.