Замдиректора школы и подрядчика будут судить за гибель 9-летнего мальчика на территории школы в Сормове

Мальчик коснулся металлорукава с кабелем. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Стали известны некоторые подробности несчастного случая, произошедшего с 9-летним мальчиком, в школе №84 в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, к гибели ребенка могла привести совокупность таких факторов, как некачественное оказание услуг и банальная халатность.

Напомним, вечером 11 сентября, находясь на территории школы на улице Баренца, школьник встал на металлическое ограждение пандуса и попытался заглянуть в окно спортзала, где тренируются ребята из футбольной секции. Что-то пошло не так, ребенок оступился, коснулся рукой и лицом металлорукава для кабеля, питающего камеру наблюдения. Школьник получил удар током, от которого скончался на месте. Прибывшие медики уже ничем не могли помочь ребенку.

Был назначен целый комплекс экспертиз. Их результаты показали, что подрядная организация, которая устанавливала в этой школе систему видеонаблюдения, выполнила работу некачественно. Оборудование не отвечало требованиям безопасности.

- Следователи полагают, что именно директор этой строительной компании в нарушение заключенных контрактов и правил установки электрооборудования, организовал монтаж на здании школы наружной электроустановки – металлорукава в зоне досягаемости, с возможностью прикосновения человека, не приняв мер к защите от поражения электрическим током путем заземления, - добавили в пресс-службе.

В связи с этим директора компании обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Кроме того, заместителя директора школы обвиняют в халатности. Будучи ответственной за административно-хозяйственную работу, она не организовала проверку качества оказанных услуг. Это, в том числе, противоречит условиям контракта.

Никто из обвиняемых свою вину не признал, а руководитель компании-подрядчика и вовсе отказался давать показания. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала свою проверку по факту случившегося.