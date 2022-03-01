До 5 лет тюрьмы грозит заместителю директора нижегородской школы из-за гибели ребенка от удара током

Оступившись, ребенок коснулся лицом и рукой металлорукава для кабеля, питающего камеру наблюдения. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Заместителя директора школы №84 в Сормовском районе Нижнего Новгорода будут судить за халатность, которая привела к гибели ребенка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагический случай произошел вечером 11 августа 2021 года во дворе школы на улице Баренца. Школьник забрался на ограждение пандуса для маломобильных граждан, чтобы с улицы посмотреть, как проходят занятия секции по футболу в спортзале. Мальчик увлекся наблюдением за другими детьми и даже не понял, что находится в опасной ситуации.

- Оступившись, ребенок коснулся лицом и рукой металлорукава для кабеля, питающего камеру наблюдения. В результате 9-летний мальчик получил поражение электрическим током, от которого скончался на месте происшествия до прибытия врачей скорой медицинской помощи, - уточнили в пресс-службе.

По мнению следователей, замдиректора школы, ответственная за административно-хозяйственную работу, не приняла необходимых мер. Так, система обеспечения школы электричеством не был в полной мере безопасной для учащихся. Кроме того, в нарушение обязательств по контракту не была проведена экспертиза, которая бы выявила дефекты в работе исполнителя.

Обвиняемая не признала свою вину. В соответствии с частью 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человеку» ей грозит до 5 лет тюрьмы. Уголовное дело в отношении нее направлено в суд для рассмотрения.

Кроме того, завершается расследование в отношении руководителя строительной компании, выполнявшей работы в школе. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В качестве наказания он может получить штраф на сумму до 300 тысяч рублей, или до двух лет ограничения свободы.

Напомним, что по факту гибели 9-летнего мальчика в Сормове было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования были назначены различные экспертизы. Обвиняемые всячески отрицали свою вину и даже отказывались давать показания.

Параллельно по факту случившегося свою проверку проводила региональная прокуратура.