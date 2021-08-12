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Происшествия12 августа 2021 12:53

Девятилетнего мальчика убило током возле школы в Нижнем Новгороде

Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело
Авторы (2):
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Девятилетнего мальчика убило током возле школы в Нижнем Новгороде.

Девятилетнего мальчика убило током возле школы в Нижнем Новгороде.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Страшная трагедия произошла минувшим вечером в Нижнем Новгороде – здесь на территории школы в Сормовском районе убило током 9-летнего мальчика. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- По предварительным данным, 9-летний мальчик зашел на территорию школы и, проходя под окнами школьного спортзала, случайно коснулся гофрированной трубы для кабеля, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В результате ребенок получил удар электрическим током, от которого скончался на месте.

Тело ребенка было обнаружено вечером 11 августа. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Чтобы установить причину смерти ребенка была назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование этого дела находится на контроле у руководителя регионального следственного управления. Также к выяснению обстоятельств этого дела подключилась прокуратура.

- Обстоятельства и причины гибели школьника сейчас выясняются, назначены необходимые экспертизы. По факту случившегося прокуратурой организована проверка, - рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Нижегородской области.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» приносит соболезнования родственникам погибшего ребенка. Мы будем следить за ходом расследования.

Девятилетнего мальчика убило током возле школы в Нижнем Новгороде
Видео: СУ СКР по Нижегородской области
ЧППроисшествия: ЧП