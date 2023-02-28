«Стояла пугающая тишина, горел свет»: соседи отравившейся газом нижегородской семьи рассказали, почему два дня не вскрывали квартиру, в которой умирали люди

Супруги и их дети два дня травились угарным газом в собственной квартире. Фото: СОЦСЕТИ

Накануне праздников в Нижнем Новгороде произошла страшная трагедия — целая семья отравилась угарным газом в своей квартире. В живых остались только четырехмесячный малыш, который сейчас находится в больнице, и старшая дочь главы семейства от другого брака - она проживает у бабушки. Как выяснилось, супруги и трое детей (два мальчика и младшая из дочерей, прим.) почувствовали себя плохо еще утром понедельника и сразу же вызвали скорую помощь. Несмотря на это обстоятельство квартиру вскрыли только в ночь на 22 февраля, когда надежды застать кого-то живым практически не оставалось. Соседи погибшей семьи рассказали «КП-Нижний Новгород», почему несмотря на плач младенца никто и не подумал прийти на помощь.

Трагедия произошла в квартире на 4 этаже. Фото: Мария СОРОКИНА

Мечтали поменять колонку

Когда-то раньше Мария выступала за профессиональную волейбольную команду «Альтернатива», но со временем карьере спортсменки нижегородка предпочла семейную жизнь. Пару лет назад вместе со своим супругом Евгением и двумя его дочками они поселились в той самой «двушке» на улице Гаугеля, 29, которая досталась Марии по наследству от бабушки.

Супруги поселились в доме №29 по улице Гаугеля. Фото: Мария СОРОКИНА

Молодая пара сразу зарекомендовала себя очень хорошо — Мария стала председателем местного ТСЖ, а ее супруг оказывал посильную помощь пенсионеркам с первых этажей в бытовых вопросах — где-то лампочку вкрутит, где-то полку починит.

Соседи отзывались о молодой паре исключительно в позитивном ключе — всегда помогут, всегда активны. У пары родились еще двое сыновей. Евгений устроился на новую работу, где обещали приличный заработок. Планов был вагон — купить машину, ноутбук старшей дочке, поменять старую уродливую колонку на кухне. Не успели. Вероятно, именно неисправность газовой колонки сыграла роковую роль в этой истории. Следователи и прокуратура как раз это выясняют, проводятся проверки.

Дверь в квартиру опечатана, между этажами постоянно открыты окна, чтобы обеспечивать приток свежего воздуха.

Дверь в квартиру опечатана. Фото: Мария СОРОКИНА

Окна в подъезде теперь все время открыты. Фото: Мария СОРОКИНА

О том, что совсем недавно здесь жила счастливая многодетная семья теперь напоминают только вещи, оставленные на лестничных пролетах — санки, коляски, тюбинги.

Мария возила в этой коляске младшего сына. Фото: Мария СОРОКИНА

О молодой семье теперь напоминают только вещи на лестничной клетке. Фото: Мария СОРОКИНА

Два дня стояла пугающая тишина

Больше всего на шум обычно жалуются соседи снизу. Марина Ильина, которая проживает этажом ниже, уверена — любые звуки прекратились еще в воскресенье, 19 февраля.

- Ребенок плакал? Ничего не правда это! У него кроватка находится как раз над тем местом, где я сплю. Его практически никогда не было слышно, я даже какое-то время думала, что он немой. Отчетливо было слышно, когда двухлетний мальчик топал, но после воскресенья все замолкло. Мы подумали, что они освободились пораньше и уехали к кому-то из родителей на все праздники. Они обычно курить выходят на балкон, но тут два дня никого не было видно. Соседка Ольга с пятого этажа каждый день проходит мимо. Если бы она услышала плач, то все так бы не оставила, - объясняет Марина.

Ее словам вторит и сама Ольга, которая часто общалась с Марией по различным бытовым вопросам. Женщины водили детей в детский сад и вместе гуляли на детской площадке.

- Дом старый, панельный, слышно даже какой сериал смотрят соседи за стеной, - объясняет соседка сверху, - совершенно не было такого, чтобы ребенок плакал, и все проходили мимо. Напротив, стояла пугающая тишина. Он, может быть, и плакал с утра, но он маленький и по весу небольшой. Такой громкий голос у детей прорезается позднее, после шести месяцев, а ему только четыре. Проходя мимо, разве что услышишь? Может быть, он устал и силенок уже не было.

Это говорят соседки, которые живут ближе и были хорошо знакомы с семьей. Бабушки с первого и второго этажей, хоть и проводят дома целый день, не имели никаких подозрений на этот счет.

Свет горел, а дверь не открывали

По стечению обстоятельств, именно Ольга из 90 квартиры оказалась в числе тех, кто видел, как развиваются события. У женщины и в мыслях не было, что случилось непоправимое, хотя было и то, что показалось странным.

- Где-то в 7:30 я пошла на работу, ребенка в детский садик повела, - вспоминает женщина, - к ним в квартиру стучался наряд полиции, три человека. Я еще подумала — может скандалили и кто-то вызвал. Они жили дружно, но в голову на тот момент лезли какие-то мысли оторванные. Я спросила, что случилось. Они мне ответили — был вызов, ребенок задыхается. Спросили, что за семья проживает. Семья нормальная. Спускаюсь вниз, а там на углу у дома стоит скорая помощь. В доме практически одни пенсионеры, поэтому я сразу даже не связала между собой эти два события.

Уходя, Ольга заметила, что в квартире горит свет. В течение дня женщина пыталась выяснить, в чем дело — звонила обоим супругам и писала сообщения через мессенджер, но все тщетно.

- Родителям-то в любом случае открыли бы,- продолжает соседка, - хотела позвонить им (родителям), но номеров не было. Во вторник выхожу, свет в квартире опять горит. Ну, думаю, мало ли, не хотят разговаривать. Всякое бывает. Даже подумать не могла, что они там мертвые (тяжело вздыхает). Весь день нас с мужем не было дома, приехали только в восьмом часу вечера. Свет у них все так же горел. Поднялись к себе в квартиру, поужинали, в окно видим - родители Маши идут. Это было где-то в начале десятого. Спрашивают: «Видела ли ты наших?». Я им все рассказываю, говорю: «Если они и вам не отвечают, значит, что-то случилось».

«Они сидели вместе»

После этих слов и без того взволнованные родители решились ломать дверь. Вызвали специалистов, заплатили 5 тысяч рублей. Когда дверь, наконец, была открыта, перед присутствующими предстала ужасающая картина: почти все члены семьи сидели вместе, но им уже ничем нельзя было помочь. Соседи предполагают — супруги или собирали двухлетнего сына в садик, или готовились везти на скорой в больницу. И отец, и мальчик были одеты так, будто намеревались уходить.

- Лиза была в своей комнате, на кровати. Голова ее была запрокинута назад. Лешу я не видела, он где-то в ногах у Маши был. Маша лежала на диване-кровати, ноги свешены. Видимо она сидела, а потом просто упала назад. Женя рядышком с диваном на корточках, голова положена на руки. Малыш находился в кроватке в той же комнате, - с дрожью в голосе вспоминает Ольга.

По счастью, малыш оказался жив. Сраженная горем бабушка сразу передала его соседке, так как сама уже не могла справиться с эмоциями. На месте работали экстренные службы и представители различных ведомств. Проводились следственные мероприятия. До прибытия скорой помощи малыш находился у Ольги.

- Она вынесла мне ребенка и говорит: «Забери его к себе». Я его помыла, переодела. Он покушал, водички попил, улыбался. Ничего такого страшного с ним не было. Внешне выглядел вполне нормально, но мы не знаем, что перенес его организм. Возможно, его забрали в больницу, чтобы перестраховаться, - рассуждает собеседница.

В тот же день малыша доставили в отделение реанимации и оказали всю необходимую помощь. По состоянию на 28 февраля, ребенок переведен в стационар, его состояние оценивается, как стабильное. В ближайшее время бабушка и дедушка по линии матери заберут малыша к себе.

- Опеку над ребенком планируют взять его родственники. Запущен процесс оформления соответствующих документов, - подчеркнули в Минсоцполитики.

По сей день соседи недоумевают — как так вышло, что звонок в скорую помощь поступил от Марии еще 20 февраля, но дверь так и не была вскрыта?!

- Я уже думала, может быть, если бы они в тот день выломали дверь, то кого-то еще можно было спасти. Задала этот вопрос, когда была в полиции, мне не ответили ничего. Они не алкоголики какие-то, нормальная семья. Если вызвали скорую и долго не открывают, значит что-то случилось и надо спасать! - возмущается Ольга.

К слову, в профильных ведомствах корреспонденту «Комсомолки» никак не прокомментировали произошедшее, ссылаясь на то, что в настоящее время ведется следствие.

Похороны семьи выпали на праздничную дату — 23 февраля. Мама погибшей нижегородки до сих пор не может оправиться от горя и отказывается обсуждать произошедшее.

Неделя без газа

С тех пор, как в квартире №85 обнаружили семью, которая предположительно отравилась угарным газом, по всему подъезду отключили газоснабжение. Если работающие жильцы верхних этажей нехотя, но обходятся без некоторых удобств, то пенсионерам в этом плане стало совсем тяжело.

- Я все понимаю, всякое случается, но о нас они подумали?! Ни помыться, ни поесть приготовить. У меня переломы были, мне сейчас надо руки разрабатывать, лекарства принимать - их тоже надо подогревать! - возмущается у подъезда соседка Людмила.

- А мне как быть? Я вообще диабетик! - вторит ей Татьяна с первого этажа, - как мне теперь еду готовить? В других подъездах-то газ есть. Сколько нам теперь так жить?

- Нам тоже приходится перебиваться бутербродами, а мыться ходим в соседний фитнес-клуб, но тут уже ничего не поделаешь — успокаивающим тоном отвечает Марина.

В компании ООО «Газпром-газораспределение Нижний Новгород» касательно этой проблемы «Комсомолке» сообщили следующее:

- В настоящий момент по факту происшествия проводятся следственные мероприятия. Возобновление газоснабжения возможно после проведения обслуживающей организацией, которую выбрало ТСЖ, проверки дымоходов и вентиляционных каналов и поступления от ТСЖ соответствующего акта и заявки на подключение газа. До настоящего времени акт проверки и заявка от ТСЖ в адрес «Газпром газораспределение Нижний Новгород» не поступали.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чудом выжил лишь 4-месячный малыш:

Семья из четырех человек насмерть отравилась угарным газом в Нижнем Новгороде (подробности)

Врачи рассказали о состоянии младенца из квартиры на Гаугеля:

Малыш получил отравление угарным газом (подробности)

Прокуратура проводит проверку по факту гибели четырех человек от угарного газа в Нижнем Новгороде

На место выезжал прокурор Сормовского района (подробности)

По факту гибели четырех человек в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего (подробности)