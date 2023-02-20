«Упала в яму с кипятком и обварилась»: Суд вынес приговор чиновникам, по вине которых 20-летняя девушка получила страшные ожоги в Дзержинске

Та самая яма с кипятком, в которую провалилась девушка. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Дзержинске вынесли приговор двум чиновникам, виновным в коммунальной аварии, в результате которой 20-летняя девушка упала в яму с кипятком и обварилась. Расследование уголовного дела длилось почти два года.

Это чудовищное происшествие произошло вечером 2 марта 2021 года на улице Петрищева на территории технического колледжа. 20-летняя студентка шла по тротуару, как вдруг асфальт под ее ногами провалился, и она упала в яму с кипятком. Как установили следователи, это произошло по причине прорыва трубопровода.

Пострадавшая девушка сильно обварилась и была доставлена в больницу с ожогами 75% тела 2-3 степени. Вскоре мэр города Иван Носков пообещал помочь семье пострадавшей студентки.

О том, что около колледжа произошел прорыв трубопровода, коммунальные службы узнали лишь после случившейся трагедии.

- После поступления сигнала о прорыве сотрудники «Дзержинских тепловых сетей» немедленно выехали на место происшествия и перекрыли внутреннюю сеть колледжа от магистральной тепловой сети. От отопления были отключены только здания колледжа и его общежитие, - рассказали в администрации Дзержинска после трагедии.

Почти спустя две недели региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью».

- Следователи полагают, что должностные лица, ответственные за выявление ветхого муниципального имущества, а также замену и ремонт сетей теплоснабжения, допустили халатность, которая и привела к травмированию потерпевшей, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Вскоре были найдены подозреваемые - директор департамента ЖКХ и председатель КУМИ администрации Дзержинска. Следователям удалось доказать, что провал грунта произошел по причине ветхости трубы теплоснабжения, которая находится в собственности мэрии.

- Именно директор департамента ЖКХ был ответственен за выявление ветхого муниципального имущества, а также замену и ремонт сетей теплоснабжения и допустил халатность, которая привела к травмированию потерпевшей, - отметили в ведомстве.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Другой обвиняемый – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Дзержинска отделался штрафом в 100 тысяч рублей. Уголовное преследование его было прекращено в связи с тем, что он возместил пострадавшей девушке вред в размере 1 млн рублей.

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