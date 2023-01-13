Провалился в занесенный снегом люк: 18-летний парень, пропавший в Нижнем Новгороде месяц назад, найден мертвым

Трагедия произошла в районе бывшего строительного рынка. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершены поиски 18-летнего Рустама Т., который пропал в районе Карповской церкви еще в середине декабря. Вчера его обнаружили мертвым в канализационном колодце недалеко от территории бывшего строительного рынка. Расследуется дело по статье «Убийство», которое было возбуждено еще в процессе поисков.

Рустам учился в одном из нижегородских техникумов, а в свободное время подрабатывал разнорабочим в городском садовом товариществе «Карповское», которое расположено в районе улицы Суздальской недалеко от Мызинского моста.

Юноша бесследно исчез 17 декабря. Около семи часов вечера он позвонил другу и сказал, что сейчас поедет домой – Рустам жил в Приокском районе. Однако дома он так и не появился, и мама забила тревогу: сын никогда не пропадал просто так, он бы обязательно предупредил о том, что не придет. Женщина обратилась в полицию – она чувствовала, что с сыном произошло что-то неладное, однако уголовное дело долго не возбуждали. Поисками занимались родственники и волонтеры. Они прочесали местность в районе Карповки, но никаких зацепок не нашли. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что в восьмом часу вечера Рустам переходил дорогу в сторону остановки «Карповская церковь». Что случилось потом – оставалось загадкой. Молодой человек как в воду канул.

И лишь спустя почти месяц, 12 января, нашли тело Рустама.

Тот самый люк, в который провалился юноша. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- В ходе поисковых мероприятий, проводимых следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции, тело пропавшего было обнаружено в канализационном колодце, расположенном по пути следования домой, - пояснили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

То, что это был несчастный случай, подтверждает запись с камер видеонаблюдения, которую изучали правоохранители. На ней видно, что молодой человек идет по заснеженной местности, срезает путь по сугробам и внезапно проваливается в скрытый под снегом люк.

- При осмотре тела погибшего видимых телесных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в Следкоме.

Почему люк был открыт и ничем не огорожен? Что это – халатность коммунальщиков или трагичный результат кражи сборщиками металла? Ответы на эти вопросы еще предстоит выяснить следователям. «Комсомолка» будет следить за развитием событий. Редакция выражает соболезнования семье погибшего.