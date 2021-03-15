Уголовное дело о халатности возбуждено после падения девушки в яму с кипятком в Дзержинске

Та самая яма, в которую угодила девушка. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» по факту травмирования 20-летней девушки, упавшей в яму с кипятком в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следователи полагают, что неустановленные должностные лица, ответственные за выявление ветхого муниципального имущества, а также замену и ремонт сетей теплоснабжения, допустили халатность, которая и привела к травмированию потерпевшей», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, 2 марта на улице Петрищева молодая девушка в результате провала грунта провалилась в яму с кипятком. Как выяснилось, это произошло из-за прорыва трубопровода, о котором коммунальные службы узнали лишь после произошедшего. Пострадавшую в тяжелом состоянии на скорой доставили в больницу. Она получила ожоги 2-3 степени 75% тела.

В ходе расследования уголовного дела действиям должностных лиц, допустивших это, будет дана юридическая оценка.