Мэр Дзержинска пообещал помочь девушке, упавшей в яму с кипятком. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Мэр Дзержинска Иван Носков пообещал помочь девушке, упавшей в яму с кипятком на улице Петрищева, а также ее семье.

«Я лично буду оказывать содействие, держать связь с родителями и врачами. Виновных будут искать следственные органы, я не хочу вмешиваться в их работу и преждевременно кого-то обвинять», - прокомментировал глава города химиков.

Напомним, трагедия произошла поздним вечером 2 марта. 20-летняя Яна шла по территории колледжа на улице Петрищева, как вдруг асфальт под ней провалился, и она оказалась в яме с кипятком. Девушка получила ожоги 70-75% тела и поступила в больницу в тяжелом состоянии. Как только это стало возможным, пострадавшую перевезли в Нижний Новгород, где врачи ФГБОУ ВО «ПИМУ» провели ей операцию. Сейчас ее состояние стабилизировалось.

Причиной провала на улице Петрищева стал прорыв трубопровода. О коммунальной аварии ответственные службы узнали лишь после случившейся трагедии.

Как рассказал Иван Носков, угодившей в яму девушке помогли выбраться двое прохожих, ставших свидетелями произошедшего.

«Хочу выразить благодарность молодым людям, которые помогли Яне выбраться. Вы – настоящие герои. Спасибо и вашим родителям, воспитавшим таких смелых и отзывчивых парней», - написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, еще вчера СК начал проверку по факту случившегося инцидента.