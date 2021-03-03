В Дзержинске 20-летняя девушка получила ожоги 75% тела, провалившись в яму с кипятком

Та самая яма, в которую угодила девушка. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

20-летняя жительница Дзержинска стала жертвой коммунальной аварии. Девушка шла по улице и в темноте провалилась в яму с кипятком, которая образовалась из-за прорыва трубопровода. Это произошло вечером 2 марта.

«Сообщение о провале женщины в яму с горячей водой поступило в 21:40. Инцидент произошел на улице Петрищева у дома №10, на территории технического колледжа», - сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пострадавшую на «скорой» отвезли в больницу. Как рассказали «КП – Нижний Новгород» в министерстве здравоохранения Нижегородской области, ее состояние оценивается как тяжелое. Она получила 70-75% ожогов тела. Сейчас врачи оказывают пострадавшей необходимую помощь.

«Специалисты Дзержинской БСМП получают консультации в Ожоговом центре ПИМУ. Если состояние пострадавшей позволит её транспортировать, она будет переведена в Университетскую клинику», - рассказали в региональном минздраве.

О том, что около колледжа произошел прорыв трубопровода, коммунальные службы узнали лишь после случившейся трагедии.

«После поступления сигнала о прорыве сотрудники ДТС немедленно выехали на место происшествия и перекрыли внутреннюю сеть колледжа от магистральной тепловой сети. От отопления были отключены только здания колледжа и его общежитие. На данный момент отопление восстановлено», - рассказали в администрации Дзержинска.

По предварительной информации мэрии, еще днем 2 марта технический колледж самостоятельно отключил тепловую камеру от теплоснабжения своих объектов.

В настоящее время сотрудники ДТС по указанию администрации Дзержинска проводят работы по локализации последствий аварии на сетях технического колледжа.

СК начал доследственную проверку по факту произошедшего.

"В настоящее время следователи производят необходимый комплекс проверочных мероприятий", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, на днях в Нижнем Новгороде при обрушении грунта погибли двое рабочих. Их завалило землей в траншее глубиной пять метров.

А несколько лет назад настоящей достопримечательностью Приокского района города стал огромный провал на улице Горной, который не могли ликвидировать больше года. Местные жители окрестили его "черной дырой".